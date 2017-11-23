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10:28, 23 ноября 2017 247
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Депутаты рязанской облдумы в первом чтении приняли проект бюджета на три года

Депутаты рязанской облдумы в первом чтении приняли проект бюджета на три года

На заседании в среду, 22 ноября, депутаты рязанской облдумы в первом чтении приняли проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Согласно документу, доходы в следующем году запланированы в размере 46,3 миллиарда рублей, расходы — около 45 миллиардов рублей. Профицит бюджета в пределах 1,3 миллиарда рублей.

Источниками дохода станут НДФЛ, налоги на прибыль и имущество, отчисления от реализации подакцизных товаров. При этом, проект бюджета в первом чтении составлен без учета реструктуризации государственного долга.

В докладе о прогнозе социально-экономического развития на три года министр промышленности и экономического развития Рязанской области Светлана Горячкина отметила ожидаемый рост в отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительства. При этом прогнозируется снижение объемов производства в электроэнергетике и нефтепереработке. Казну региона сформировали на три года.

«Трехлетнее планирование бюджета позволяет бизнесу и инвесторам спланировать свою работу, понимать, какой экономический эффект будет получен. Мы видим, что приоритетными направлениями сейчас должны становиться поддержка инвестиций и инноваций, цифровая экономика, информационные технологии, — отметил спикер облдумы Аркадий Фомин.

Фомин подчеркнул, что главный финансовый документ полностью сформирован в программном формате. На реализацию 18 государственных и 8 ведомственных программ предусмотрено около 95% всего бюджета.

«Это дает нам возможности понимать и более эффективно отслеживать исполнение бюджета по программам. Там есть конкретные цели, показатели, на каждом этапе можно видеть, как мы их выполняем. В первом чтении утверждены лишь параметры, теперь начинается кропотливая работа по программам, конкретным статьям расходов «, — отметил председатель облдумы.

Он пригласил всех желающих на публичные слушания, на которых 1 декабря обсудят принимаемый бюджет.

«Мы пригласили председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова выступить перед депутатами, чтобы понимать какие решения будут приняты по поддержке региона», — сообщил Фомин.


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