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12:05, 23 ноября 2017 351
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Депутаты облдумы поддержали создание «зеленого щита» вокруг Рязани

Депутаты облдумы поддержали создание «зеленого щита» вокруг Рязани

В среду, 22 ноября, депутаты облдумы приняли изменения в областной закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере охраны окружающей среды» и регламент парламента для создания лесопарковых зеленых зон.

Создание вокруг городов лесопарковых зеленых поясов — особых зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности — регламентируется федеральным законом «Об охране окружающей среды». Рязанская область стала одной из первых по созданию правовых основ в части образования подобных зон.

В соответствии с федеральными нормами принимать решения о формировании зеленых поясов и их площадях могут представительные органы субъектов Федерации. В этой связи депутаты Рязанской областной Думы внесли новую главу в свой регламент, устанавливающей порядок осуществления данного процесса.

Кроме того, согласно принятым изменениям в закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере охраны окружающей среды» региональное правительство теперь имеет полномочия по установлению и изменению границ таких поясов.

«Для всех рязанцев важно, чтобы рекреационные зоны были гарантированы как федеральной, так и региональной властью, — подчеркнул спикер облдумы Аркадий Фомин. — С принятием нормативных правовых актов будет гарантирована защита таких зон. Надо бережно отнестись к тому, что у нас есть и не допустить сокращения уже существующих рекреационных зон вокруг города».

В настоящее время обсуждение вопроса по созданию зеленого пояса вокруг Рязани ведется в Общественной палате. В четверг, 23 ноября, в доме Общественных организаций (Первомайский проспект № 18) пройдут публичные слушания, где будут высказаны мнения экспертов и рязанцев. Начало в 17:00.


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