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10:37, 22 ноября 2017 610
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Защиту лесов на Московском шоссе от застройки обсудили на слушаниях

Защиту лесов на Московском шоссе от застройки обсудили на слушаниях

Во вторник, 21 ноября, прошли публичные слушания по изменениям в генплане Рязани около Троицкого монастыря на Московском шоссе.

Участок площадью 21,5 гектара планировалось перевести из зоны прочих обслуживающих и деловых объектов, в которой разрешено строительство, и зоны городских парков, скверов, бульваров в зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха.

Как отметил вице-мэр Сергей Савин, инициатор слушаний — управление благоустройства города — отклонило заявку с просьбой отправить проект на доработку.

Начальник сектора по благоустройству города Надежда Макарова заявила, что инициативу о внесении изменений готовили в начале июня, но к октябрю ситуация изменилась.

По ее словам, на заседании совета при Общественной палате приняли решение о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Рязани.

«Рабочая группа занимается созданием лесопаркового зеленого пояса, в него войдет около 424 земельных участков общей площадью 3 370 гектар», — отметила Макарова.

Он подчеркнула, что все вопросы о зеленых участках будут решаться в совокупности.

Однако, участники публичных слушаний отказались покидать зал мэрии. Они отметили, что перенос дубравы около Троицкого монастыря в зону лесопарков не повлияет на создание зеленого пояса.

Настоятель монастыря архимандрит Андрей (Крехов) рассказал, что много лет боролся с вырубкой деревьев, которые были посажены в память о погибших участниках Великой Отечественной войны.

Всего на слушания зарегистрировались 29 участников. До начала в комиссию поступило 86 подписей, обращения «Экологического рязанского альянса» и «Всероссийского общества охраны памятников природы и культуры» в поддержку проекта.

Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».


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