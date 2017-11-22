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11:04, 22 ноября 2017 528
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Сапожковский и Путятинский районы остались без света

Сапожковский и Путятинский районы остались без света

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Отключено электроснабжение еще в двух районах Рязанской области: Сапожковском и Путятинском. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС.

Для восстановительных работ привлекли 4 единицы техники и 10 человек.

Напомним, сегодня, 22 ноября, уже отключался свет в Спасском и Шиловском, а также Касимовском и Клепиковском районах.


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