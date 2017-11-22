Сапожковский и Путятинский районы остались без света

Отключено электроснабжение еще в двух районах Рязанской области: Сапожковском и Путятинском. Об этом сообщает сайт
Для восстановительных работ привлекли 4 единицы техники и 10 человек.
Напомним, сегодня, 22 ноября, уже отключался свет в
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Отключено электроснабжение еще в двух районах Рязанской области: Сапожковском и Путятинском. Об этом сообщает сайт
Для восстановительных работ привлекли 4 единицы техники и 10 человек.
Напомним, сегодня, 22 ноября, уже отключался свет в
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