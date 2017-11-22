В двух районах Рязанской области отключили свет. Об этом сообщили на сайте
В среду, 22 ноября, поступили сообщения об отключении электричества в Спасском и Шиловском районах.
Для работы МЧС привлекли семь автомобилей и 22 человека.
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В двух районах Рязанской области отключили свет. Об этом сообщили на сайте
В среду, 22 ноября, поступили сообщения об отключении электричества в Спасском и Шиловском районах.
Для работы МЧС привлекли семь автомобилей и 22 человека.
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