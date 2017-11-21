В Рязани пройдет инвестиционный форум

В среду, 29 ноября, в Рязани пройдет межрегиональный инвестиционный форум «Инициатива, инвестиции, инновации». Об этом сообщили на
Форум соберет представителей местных деловых кругов и органов власти, их коллег из других регионов и федеральных экспертов в сфере экономики и инвестиций.
На мероприятии обсудят перспективы работы с инвесторами и улучшения инвестиционного климата. Особое внимание уделят вопросам реализации Майского Указа Владимира Путина о создании высокопроизводительных рабочих мест.
Центральную часть программы — пленарное заседание «Новый вектор развития региона: возможности в реалиях меняющегося мира» — откроет Губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Более подробную информацию о предстоящем форуме можно получить на официальном
Встреча пройдет в конгресс-отеле «Амакс» по адресу: Первомайский прспект, дом №54.