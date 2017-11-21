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18:10, 21 ноября 2017 119
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В Рязани пройдет инвестиционный форум

В Рязани пройдет инвестиционный форум

В среду, 29 ноября, в Рязани пройдет межрегиональный инвестиционный форум «Инициатива, инвестиции, инновации». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Форум соберет представителей местных деловых кругов и органов власти, их коллег из других регионов и федеральных экспертов в сфере экономики и инвестиций.

На мероприятии обсудят перспективы работы с инвесторами и улучшения инвестиционного климата. Особое внимание уделят вопросам реализации Майского Указа Владимира Путина о создании высокопроизводительных рабочих мест.

Центральную часть программы — пленарное заседание «Новый вектор развития региона: возможности в реалиях меняющегося мира» — откроет Губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Более подробную информацию о предстоящем форуме можно получить на официальном сайте АО «Корпорация развития Рязанской области».

Встреча пройдет в конгресс-отеле «Амакс» по адресу: Первомайский прспект, дом №54.


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