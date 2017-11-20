В соцсетях запретят пропагандировать криминальные ценности

В Госдуму внесли проект закона, который запрещает «популяризацию преступного образа жизни» в соцсетях. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает
В тексте законопроекта указано, чего именно не должны видеть пользователи социальных сетей. Это информация о «ценностях преступного мира, направленная на формирование привлекательности криминального образа поведения».
Автор проекта сенатор Антон Беляков отметил, что российские законы запрещают пропаганду суицида, наркотиков, экстремизма. А вот насчет ценностей преступного мира в законодательстве пока ничего не сказано.