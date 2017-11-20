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8:41, 20 ноября 2017 64
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В соцсетях запретят пропагандировать криминальные ценности

В соцсетях запретят пропагандировать криминальные ценности

В Госдуму внесли проект закона, который запрещает «популяризацию преступного образа жизни» в соцсетях. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает ТАСС.

В тексте законопроекта указано, чего именно не должны видеть пользователи социальных сетей. Это информация о «ценностях преступного мира, направленная на формирование привлекательности криминального образа поведения».

Автор проекта сенатор Антон Беляков отметил, что российские законы запрещают пропаганду суицида, наркотиков, экстремизма. А вот насчет ценностей преступного мира в законодательстве пока ничего не сказано.


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