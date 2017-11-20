В Рязанской области растет сумма задолженности по кредитам. Общий долг рязанцев по всем предоставленным кредитам октябрь составил 77,3 млрд рублей, сообщило региональное управление Центробанка в понедельник, 20 ноября. За год эта цифра увеличилась на 11,4%.
Также выросла сумма выданных кредитов за год — на 26,6%. За январь-сентябрь 2017-го жители Рязанской области взяли кредитов на 39,4 млрд рублей.
Рост отмечен как по потребительскому, так по жилищному кредитованию. За три квартала рязанцам предоставлено 6365 жилищных кредитов на сумму 9,8 млрд рублей.
Остатки на депозитных счетах физических лиц по итогам девяти месяцев 2017 года составили 131,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению в аналогичным периодом прошлого года на 11,8%.