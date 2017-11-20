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13:40, 20 ноября 2017 448
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В Рязанской области растет сумма задолженности по кредитам — Центробанк

В Рязанской области растет сумма задолженности по кредитам — Центробанк

В Рязанской области растет сумма задолженности по кредитам. Общий долг рязанцев по всем предоставленным кредитам октябрь составил 77,3 млрд рублей, сообщило региональное управление Центробанка в понедельник, 20 ноября. За год эта цифра увеличилась на 11,4%.

Также выросла сумма выданных кредитов за год — на 26,6%. За январь-сентябрь 2017-го жители Рязанской области взяли кредитов на 39,4 млрд рублей.

Рост отмечен как по потребительскому, так по жилищному кредитованию. За три квартала рязанцам предоставлено 6365 жилищных кредитов на сумму 9,8 млрд рублей.

Остатки на депозитных счетах физических лиц по итогам девяти месяцев 2017 года составили 131,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению в аналогичным периодом прошлого года на 11,8%.


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37 минут назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

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