В Рязанской области осудили «продавца» сахара, обманувшего несколько хлебозаводов

В Рязанской области осудили жителя Ставропольского края обманувшего несколько предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Шацкого районного суда.
Мужчина с 2014 по 2016 года связывался с хлебозаводами и кондитерскими в разных городах страны, в том числе в Сасове и Шаке Рязанской области, представлялся посредником и предлагал в продажу сахар. Одновременно он договаривался по телефону с поставщиками в других городах. Когда мошенник получал деньги, то скрывался, не расплатившись с поставщиками. В общей сложности он причинил ущерб им на сумму более полмиллиона рублей.
Мужчину обвинили по части 2 статьи 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину), части 1 статьи 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере).
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.