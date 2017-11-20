Руки-ножницы. В Рязани прошел полуфинал чемпионата России по парикмахерскому искусству

В Рязани прошел полуфинал чемпионата России по парикмахерскому искусству. В понедельник, 20 ноября, в кукольном театре парикмахеры и визажисты из Рязани, Калуги и Москвы продемонстрировали свое мастерство.
Конкурсанты участвовали в номинациях: мужская мода, мужская классическая прическа, полный модный образ, фантазийная прическа, прическа новобрачных, гала прическа, женская мода, свадебный и подиумный макияж. Жюри выбрало лучшие работы в каждой категории.
«В каждой номинации свои условия, свои требования. Что-то разрешено, что-то запрещено. Каждый из участников знает эти требования. Победители завоевывают путевки на чемпионат России по парикмахерскому искусству, который состоится в будущем году», — пояснил президент регионального союза парикмахеров и косметологов Виктор Шарапов.
Напомним, в Рязани этот полуфинал чемпионата России проходит уже седьмой год. В этом году свое мастерство продемонстрировали более 70 участников.