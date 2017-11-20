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17:17, 20 ноября 2017 977
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В Рязани под гараж вырубили дубовую рощу. Фото 2

В Рязани под гараж вырубили дубовую рощу. Фото

В Рязани вырубили дубовую рощу около психбольницы. Об этом «ВКонтакте» сообщил Влад Бугорков.

По его словам, для очистки территории вырубили около сотни деревьев.

Согласно кадастровой карте, участок площадью 3,642 квадратных метра находится в зоне объектов общественно-делового назначения. В ответе на запрос мэрия отметила, что участок на улице Баженова находится в частных руках.

Территорию для обслуживания производственного гаража региональное минимущество продало ООО «Газотепломонтаж» в 2009 году.

«Требования муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих снос зеленых насаждений в Рязани не распространяются на частные территории», — отмечается в ответе.

В мэрии добавили, что компенсационное озеленение таких участков также не предусматривается.

Фото Влада Бугоркова


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