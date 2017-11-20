В Рязани под гараж вырубили дубовую рощу. Фото

В Рязани вырубили дубовую рощу около психбольницы. Об этом «ВКонтакте»
По его словам, для очистки территории вырубили около сотни деревьев.
Согласно кадастровой карте, участок площадью 3,642 квадратных метра находится в зоне объектов общественно-делового назначения. В ответе на запрос мэрия отметила, что участок на улице Баженова находится в частных руках.
Территорию для обслуживания производственного гаража региональное минимущество продало ООО «Газотепломонтаж» в 2009 году.
«Требования муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих снос зеленых насаждений в Рязани не распространяются на частные территории», — отмечается в ответе.
В мэрии добавили, что компенсационное озеленение таких участков также не предусматривается.
Фото Влада Бугоркова