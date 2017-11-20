В России планируют упростить раздел имущества при разводе

В России планируют упростить процесс раздела имущества при разводе. Рекомендации о поправках в Семейный кодекс предложила Госдуме Общественная палата России, пишут «
В Едином госреестре предложили указывать права на недвижимость, находящуюся в совместном пользовании. Пояснили, что это не позволит мужу или жене продать ее без согласия другого.
Кроме того, рекомендуют не делить бизнес, а отдавать тому, кто им занимается, а другому в случае развода выплатить компенсацию. При разводе также предлагается делить сразу все имущество, а не по частям. Как отмечают юристы, на практике супруги злоупотребляют правом и подают отдельные иски на раздел квартиры, машины и дачи.
Также общественники предложили оспаривать пункты брачного контракта, которые кажутся несправедливыми.