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14:46, 20 ноября 2017 80
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В России планируют упростить раздел имущества при разводе

В России планируют упростить раздел имущества при разводе

В России планируют упростить процесс раздела имущества при разводе. Рекомендации о поправках в Семейный кодекс предложила Госдуме Общественная палата России, пишут «Известия».

В Едином госреестре предложили указывать права на недвижимость, находящуюся в совместном пользовании. Пояснили, что это не позволит мужу или жене продать ее без согласия другого.

Кроме того, рекомендуют не делить бизнес, а отдавать тому, кто им занимается, а другому в случае развода выплатить компенсацию. При разводе также предлагается делить сразу все имущество, а не по частям. Как отмечают юристы, на практике супруги злоупотребляют правом и подают отдельные иски на раздел квартиры, машины и дачи.

Также общественники предложили оспаривать пункты брачного контракта, которые кажутся несправедливыми.


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