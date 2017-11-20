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15:18, 20 ноября 2017 607
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Ученые пообещали серию мощных землетрясений в 2018 году

Ученые пообещали серию мощных землетрясений в 2018 году

В 2018 году сейсмологи обещают рост числа сильных землетрясений. Они произойдут потому, что Земля стала медленнее вращаться вокруг своей оси, пишет meduza.io.

Гипотезу о связи сейсмической активности со скоростью вращения Земли выдвинули Роджер Билхэм из Университета Колорадо и Реббека Бендик из Университета Монтаны. Они проанализировали данные о землетрясениях магнитудой 7 и более с 1900 года и выделили пять периодов, когда число мощных землетрясений резко возрастало.

По мнению ученых, периоды усиления сейсмоактивности начинались примерно через пять лет после того, как замедление скорости вращения Земли достигало максимума.

«Когда Земля замедляется, ее диаметр в районе экватора сокращается. Однако, если талия [Земли] уменьшается, то одежда — тектонические плиты — остается прежнего размера и мнется», — сказал Билхэм.


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