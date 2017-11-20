«Северная компания» посадит в Рязани более 200 елей

На Московском шоссе и в Песочне «Северная компания» уже посадила хвойные аллеи. Застройщик также планирует посадить еще более 200 елей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Работы не ограничиваются озеленением, — отметили в сообщении. — В Олимпийском городке дорожки вымощены плиткой, на подъемах и спусках уложены ступеньки лестниц. Во дворе оборудованы зона отдыха со скамейками, уникальный детский игровой городок, специальные площадки для выгула собак. По вечерам двор освещается светильниками теплого света».