Прио-Внешторгбанк рассказал рязанцам о банковских гарантиях

Количество выданных по стране в 2016 году банковских гарантий в сравнении с 2015 годом удвоилось, популярность этого продукта растет. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
В 2013 году вступил в силу Федеральный закон №44-ФЗ. Нормативный акт сделал банковскую гарантию обязательным условием при заключении госконтракта.
В настоящий момент на сайте Минфина числится 274 банка, которые могут выдавать гарантии. Прио-Внешторгбанк занимает двенадцатую строчку в этом перечне.
Каждый банк предлагает свои условия выдачи гарантий. «Основные отличия: стоимость банковской гарантии, лимиты по сумме гарантии, варианты обеспечения, срок предоставления гарантии, время обработки заявки. Данные условия всегда индивидуальны, поскольку различаются и конкретные условия контрактов», отметила заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова.
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