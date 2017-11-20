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12:27, 20 ноября 2017 333
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Прио-Внешторгбанк рассказал рязанцам о банковских гарантиях

Прио-Внешторгбанк рассказал рязанцам о банковских гарантиях

Количество выданных по стране в 2016 году банковских гарантий в сравнении с 2015 годом удвоилось, популярность этого продукта растет. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В 2013 году вступил в силу Федеральный закон №44-ФЗ. Нормативный акт сделал банковскую гарантию обязательным условием при заключении госконтракта.

В настоящий момент на сайте Минфина числится 274 банка, которые могут выдавать гарантии. Прио-Внешторгбанк занимает двенадцатую строчку в этом перечне.

Каждый банк предлагает свои условия выдачи гарантий. «Основные отличия: стоимость банковской гарантии, лимиты по сумме гарантии, варианты обеспечения, срок предоставления гарантии, время обработки заявки. Данные условия всегда индивидуальны, поскольку различаются и конкретные условия контрактов», отметила заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова.

Полную статью читайте в разделе «Публикации».


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