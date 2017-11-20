Банковская гарантия как билет в большой бизнес

На сегодняшний день банковская гарантия — это возможность обеспечить как свое участие в конкурсе, так и исполнение контракта, не отвлекая при этом собственные денежные средства.

В марте 2017 года Национальная академия финансовых исследований провела опрос, согласно которому с понятием банковской гарантии знакомы только 57% женщин и 64% мужчин. Несмотря на это популярность продукта заметно растет.

Количество выданных по стране в 2016 году банковских гарантий в сравнении с 2015 годом удвоилось. В 2017 году этот рынок продолжил расти, особенно в сфере строительства. Согласно данным специалистов, ежедневно заключается до шести тысяч госконтрактов по работам и поставкам в строительной индустрии, и более половины этих контрактов законодательно требуют обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии.

В 2013 году вступил в силу Федеральный закон №44-ФЗ. Среди прочего, нормативный акт сделал банковскую гарантию обязательным условием при заключении госконтракта. Согласно статье 74.1 Налогового кодекса, выдавать подобные гарантии имеют право только банки с лицензией, чей капитал составляет не менее одного миллиарда рублей и отсутствует необходимость в финансовом оздоровлении. Требования к кредитно-финансовым организациям для предоставления гарантий регламентированы и отслеживаются Банком России. Перечень банков, соответствующих данным требованиям, регулярно обновляется и публикуется Министерством финансов России.

Любой желающий может убедиться, что банк имеет право выступать в качестве гаранта

С помощью этого реестра любой желающий может убедиться, что банк имеет право выступать в качестве гаранта, и не наткнуться на получение так называемых «серых» гарантий. Последствия приобретения фальшивой банковской гарантии плачевны: когда заказчик установит факт предоставления фальшивого документа, он прекратит работу с компанией. Затраты на участие в тендере не возместят, кроме этого, существует риск попасть в список недобросовестных поставщиков услуг. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за предоставление поддельных документов и их использование.

В настоящий момент на сайте Минфина числится 274 банка, которые могут выдавать гарантии. Как показывают случаи отзыва лицензий и санации за последние несколько лет, сопоставлять термины «крупный банк» и «надежный банк» некорректно. Желая повысить надежность банковских гарантий, разумнее обращать внимание на рейтинги кредитоспособности банков.

Каждый банк предлагает свои условия выдачи гарантий

Рыночная ставка за выдачу банковской гарантии как правило не превышает 7%. Заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова пояснила, что каждый банк предлагает свои условия выдачи гарантий. «Основные отличия: стоимость банковской гарантии, лимиты по сумме гарантии, варианты обеспечения, срок предоставления гарантии, время обработки заявки. Данные условия всегда индивидуальны, поскольку различаются и конкретные условия контрактов», — отметила она.

Прио-Внешторгбанк на сегодняшний день прочно удерживает около 40% от регионального рынка банковских гарантий и занимает двенадцатую строчку в перечне банков, имеющих право их выдавать. По сравнению с 2015 годом, в 2016 году сумма выданных банком гарантий выросла на 52%. За первое полугодие 2017 года порядка 95% от общего количества выданных банком гарантий составили гарантии по 44-ФЗ.

«Востребованность данной услуги в Прио-Внешторгбанке обусловлена по-настоящему гибкими условиями. Мы предоставляем гарантии сроком до 3-х лет и более, нет ограничений по сумме, в качестве обеспечения принимается поручительство, залог имущества, в отдельных случаях банк готов предоставить беззалоговую гарантию. Стоимость гарантии взимается в соответствии с тарифами банка и зависит от обеспечения и суммы гарантии», — рассказала Безносова.

Она также отметила, что как и в случаи с другими кредитными продуктами, банк осуществляет оценку залога собственными силами абсолютно бесплатно. Кроме того, клиенту не придется страховать залоговое имущество, что позволит ему значительно сэкономить свои средства.

Прио-Внешторгбанк рекомендует использовать гарантийные линии

Кроме того, тем клиентам, которым банковские гарантии требуются регулярно, Прио-Внешторгбанк рекомендует использовать гарантийные линии. Организация может подписать с банком соглашение о предоставлении ей необходимого гарантийного лимита, в рамках которого будут выдаваться гарантии. В этом случае срок выдачи сокращается до одного дня и предоставлять документы при оформлении отдельно взятой гарантии не требуется. Важно, что плата за неиспользованный гарантийный лимит с клиента не взимается — он оплачивает только выданные ему гарантии.

Современные предприниматели делают вывод, что банковская гарантия — это прекрасная возможность получить оптимальное по стоимости обеспечение обязательств и заключить выгодный контракт.

Справка

Банковские гарантии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях РФ. В качестве залога принимается поручительство, движимое и недвижимое имущество и прочее обеспечение. Поручители — связанные компании, собственники бизнеса, для индивидуальных предпринимателей — супруг (а). Плата за выдачу банковской гарантии взимается в соответствии с тарифами Банка — от 3,4% до 5% годовых, но не менее 10 000 рублей. Порядок оплаты — ежемесячно, либо единовременно — общей суммой.