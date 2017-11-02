Место в очереди за новыми iPhone оценили в 99 тысяч рублей

Цена места в очереди за новыми iPhone варьируется от 4 до 99 тысяч рублей. Об этом сообщила представитель компании Avito, на сайте которой появилось 150 соответствующих объявлений.
«Из них „постоять в очереди за новым iPhone X за вас“ предлагают 15 продавцов. Остальные 135 — это объявления о перепродаже iPhone от людей, которые сейчас стоят в очереди за смартфонами и 3 ноября станут владельцами нового гаджета от Apple», — отметила представитель компании.
География объявлений — Москва и Санкт-Петербург.
Продавцы стараются подогреть интерес аудитории: по их словам тем, кто не успеет купить гаджет, придется ждать месяц и больше. Некоторые авторы объявлений подчеркивают, что уже имеют опыт «стояния» в очереди за устройствами от Apple.
Предзаказ iPhone X стартовал 27 октября. За 4 дня (с 27 по 30 октября) число объявлений на Avito о продаже iPhone X на 121%: с 297 до 656. Средняя стоимость также повысилась: к моменту начала предзаказа она составляла 100,9 тысячи рублей, а к 30 октября — уже 112,3 тысячи. Спрос по данным объявлениям на Avito увеличился на 59,3%.
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Ну что, пора обналичить свои биткоины, встал в очередь, я 187 в списке! pic.twitter.com/jIK2xin12t— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 1 ноября 2017 г.