Мексиканцы назвали рязанскую модель «изюминкой Playboy»

В интернет-издании мексиканского Playboy пользователи оставляют комментарии под
«Единственное спасение этого издания последняя девушка, но мало фотографий», — отметил один из читателей.
Еще один пользователь назвал Соболеву «изюминкой издания». «Российская модель Натали Соболева просто ослепительна и идеальна. Это истинная красота», — написал он.
Еще несколько читателей называют рязанку «русской красавицей».
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