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8:49, 18 ноября 2017 1 351
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Мексиканцы назвали рязанскую модель «изюминкой Playboy»

Мексиканцы назвали рязанскую модель «изюминкой Playboy»

В интернет-издании мексиканского Playboy пользователи оставляют комментарии под фотосессией рязанской модели Натальи Соболевой.

«Единственное спасение этого издания последняя девушка, но мало фотографий», — отметил один из читателей.

Еще один пользователь назвал Соболеву «изюминкой издания». «Российская модель Натали Соболева просто ослепительна и идеальна. Это истинная красота», — написал он.

Еще несколько читателей называют рязанку «русской красавицей».

Ранее Наталья Соболева становилась «девушкой месяца» индийского мужского журнала. После этого она снялась для MAXIM South Africa. Кроме того, ее назвали девушкой месяца мексиканского GQ.

Накануне дня рождения Владимира Путина модель снялась для эротического календаря, который посвятила главе государства. Позже Наталья рассказала, что во время отдыха в Дубае ее принялиза девушку президента.


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