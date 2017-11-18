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13:38, 18 ноября 2017 530
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«Богатырство души». Рязанцы посетили закрытый показ «Легенды о Коловрате»

«Богатырство души». Рязанцы посетили закрытый показ «Легенды о Коловрате»

Рязанцы посетили закрытый показ фильма «Легенда о Коловрате». В пятницу, 17 ноября, картину режиссера Джаника Файзиева презентовали в «Киномаксе».

Премьеру посетили представители горадминистрации и облправительства, члены молодежных и общественных организаций, а также жители города.

Присутствующие посмотрели фильм и пообщались рязанцем Ильей Малаковым, который исполнил главную роль в историческом боевике.

«Мы никогда не жили в той эпохе. Мне кажется, для каждого человека важно понимать, что было до нас, — отметил актер. — Богатырь — это не просто физическая сила. Для меня богатыри — это те солдаты, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, Афганской войне и многих других вооруженных конфликтах. Если посмотреть документальную хронику, они не отличались выдающимися физическими параметрами. И мы хотели донести до зрителя, что самое важное в бойце — это богатырство души».

Основное событие фильма — битва с татаро-монголами. «Хотели показать силу духа не только нашего русского человека, а в принципе мужчины, который, потеряв дорогое своему сердцу, находит в себе силы и идет сражаться с врагом, не имея даже численного преимущества», — добавил Малаков.

На закрытый показ «Легенды о Коловрате» также приехали и другие актеры фильма: Илья Антоненко, Игорь Савочкин и Полина Чернышова. Они поблагодарили рязанцев за высокий интерес к премьере и выразили надежду, что фильм понравится всем без исключения.

«Легенду о Коловрате» можно увидеть на экранах рязанских кинотеатров уже с 30 ноября. Напомним, фильм также покажут в США.


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Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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