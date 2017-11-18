«Богатырство души». Рязанцы посетили закрытый показ «Легенды о Коловрате»

Рязанцы посетили закрытый показ фильма «Легенда о Коловрате». В пятницу, 17 ноября, картину режиссера Джаника Файзиева презентовали в «Киномаксе».
Премьеру посетили представители горадминистрации и облправительства, члены молодежных и общественных организаций, а также жители города.
Присутствующие посмотрели фильм и пообщались рязанцем Ильей Малаковым, который исполнил главную роль в историческом боевике.
«Мы никогда не жили в той эпохе. Мне кажется, для каждого человека важно понимать, что было до нас, — отметил актер. — Богатырь — это не просто физическая сила. Для меня богатыри — это те солдаты, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, Афганской войне и многих других вооруженных конфликтах. Если посмотреть документальную хронику, они не отличались выдающимися физическими параметрами. И мы хотели донести до зрителя, что самое важное в бойце — это богатырство души».
Основное событие фильма — битва с татаро-монголами. «Хотели показать силу духа не только нашего русского человека, а в принципе мужчины, который, потеряв дорогое своему сердцу, находит в себе силы и идет сражаться с врагом, не имея даже численного преимущества», — добавил Малаков.
На закрытый показ «Легенды о Коловрате» также приехали и другие актеры фильма: Илья Антоненко, Игорь Савочкин и Полина Чернышова. Они поблагодарили рязанцев за высокий интерес к премьере и выразили надежду, что фильм понравится всем без исключения.
«Легенду о Коловрате» можно увидеть на экранах рязанских кинотеатров уже с 30 ноября. Напомним, фильм также