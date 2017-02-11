Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:45, 11 февраля 2017 182
 0    0

Фильм «Легенда о Коловрате» покажут в США

Фильм «Легенда о Коловрате» покажут в США

Фильм «Легенда о Коловрате» покажут в США. Продвижение фильмов из России в Штатах называют важнейшим шагом в популяризации кино в мире, передает ТАСС.

«Кинокомпания „Централ Партнершип“ заключила сделку с американским дистрибьютором Well Go USA о релизе фильма „Легенда о Коловрате“ на территории США», — сообщили в пресс-службе «Централ Парнершип».

«Мы рады, что картина нашего собственного производства получила доверие американских байеров. Продвижение российских фильмов на рынке США — важный шаг в популяризации российского кино на международной арене», — поделился гендиректор компании Павел Степанов.

Напомним, съемки картины о рязанском воеводе стартовали 29 января, завершились — в середине мая. Создатели отказались от стилистики исторического реализма и предпочли попытаться создать оригинальный фэнтезийно-сказочный мир. Режиссером проекта выступил Иван Шурховецкий. Постановкой трюков занимался Александр Самохвалов из компании «Экшн Юнит».

Главную роль исполнил выпускник РГУ имени Есенина Илья Малаков. Также в картине сыграли Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин-младший, Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин и другие.

Фильм выйдет в прокат 13 апреля 2017 года. Ранее он попал в топ-10 ожидаемых российских фильмов года.

Фото Кинопоиск


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
17:45, 11 февраля 2017
Фильм «Легенда о Коловрате» покажут в США
20:16, 8 февраля 2017
Новый сезон Рязанской лиги КВН пройдет под знаком «перезагрузки»
8:54, 8 февраля 2017
В сети появился самый короткий в истории фильм ужасов. Видео 1
14:40, 7 февраля 2017
Артист Рязанского музыкального театра Алексей Свиридов представит программу «Дорогою длинною»
19:08, 6 февраля 2017
«Начнем мир заново!» В Рязани открылась постапокалиптическая фотовыставка 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 34 144
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 824
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
11:08, 31 января 2017 17 272
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 12
13:56, 29 января 2017 15 676
Индийскую «девочку-змею» выгнали из школы из-за внешности. Фото
16:59, 2 февраля 2017 14 643
Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы 13
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум