Фильм «Легенда о Коловрате» покажут в США. Продвижение фильмов из России в Штатах называют важнейшим шагом в популяризации кино в мире, передает
«Кинокомпания „Централ Партнершип“ заключила сделку с американским дистрибьютором Well Go USA о релизе фильма „Легенда о Коловрате“ на территории США», — сообщили в пресс-службе «Централ Парнершип».
«Мы рады, что картина нашего собственного производства получила доверие американских байеров. Продвижение российских фильмов на рынке США — важный шаг в популяризации российского кино на международной арене», — поделился гендиректор компании Павел Степанов.
Напомним, съемки картины о рязанском воеводе стартовали 29 января, завершились — в середине мая. Создатели отказались от стилистики исторического реализма и предпочли попытаться создать оригинальный фэнтезийно-сказочный мир. Режиссером проекта выступил Иван Шурховецкий. Постановкой трюков занимался Александр Самохвалов из компании «Экшн Юнит».
Главную роль исполнил выпускник РГУ имени Есенина Илья Малаков. Также в картине сыграли Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин-младший, Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин и другие.
Фильм выйдет в прокат 13 апреля 2017 года. Ранее он попал в топ-10 ожидаемых российских фильмов года.
Фото Кинопоиск