В Милославском районе пропала пожилая пара

В Милославском районе пропали супруги Валентина и Анатолий Елисеевы 1946 и 1940 годов рождения соответственно. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Пара пропала в понедельник, 13 ноября, в Спасском Милославского района.
Особые приметы Валентины Елисеевой: родинка на левой щеке под глазом. Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, серые глаза.
Приметы Анатолия Елисеева: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы седые с залысиной, глаза серые.
Об обстоятельствах пропажи ничего неизвестно. Отсутствие пары заметили родственники.
Всех, кому известна информация о пропавших, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 02, 102.