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12:54, 17 ноября 2017 1 063
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В Милославском районе пропала пожилая пара

В Милославском районе пропала пожилая пара

В Милославском районе пропали супруги Валентина и Анатолий Елисеевы 1946 и 1940 годов рождения соответственно. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Пара пропала в понедельник, 13 ноября, в Спасском Милославского района.

Особые приметы Валентины Елисеевой: родинка на левой щеке под глазом. Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, серые глаза.

Приметы Анатолия Елисеева: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы седые с залысиной, глаза серые.

Об обстоятельствах пропажи ничего неизвестно. Отсутствие пары заметили родственники.

Всех, кому известна информация о пропавших, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 02, 102.


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