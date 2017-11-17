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17:51, 17 ноября 2017 1 474
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Участницы рязанского конкурса красоты провели тренировку в фитнес-центре. Фоторепортаж

Участницы рязанского конкурса красоты провели тренировку в фитнес-центре. Фоторепортаж

Участницы конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» провели тренировку в фитнес-центре Fit Elit.

В течение месяца девушки будут совершенствовать свою физическую форму. Интенсивные групповые тренировки чередуются с занятиями в тренажерном зале под руководством Ивана Мзареули и Анастасии Семеновой.

На победу в «Мисс» претендуют 18 девушек в возрасте от 15 до 25 лет. Пользователи RZN.info уже выбрали лучшую по их мнению. Ей стала 19-летняя Арина Цуцарова которая получит звание «Мисс-интернет».

За право стать лучшей во втором конкурсе поборются 14 женщин в возрасте от 27 до 45 лет. В настоящее время на сайте проходит голосование за «Миссис-интернет», которое продлится до 30 ноября.

Сам конкурс пройдет 1 декабря в клубе DEEP. Гостей ждут показы дизайнерских коллекций одежды, дефиле в купальниках и творческие номера, а также выступление певицы и артистки Татьяны Тузовой. Начало в 20:00.


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