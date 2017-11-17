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20:00, 17 ноября 2017 192
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На раскопках около Театра на Соборной нашли предметы средневековья. Фото

На раскопках около Театра на Соборной нашли предметы средневековья. Фото

Экспедиция института археологии Российской академии наук начала раскопки на месте будущей пристройки к Театру на Соборной.

«Этот участок исторического центра города был заселен во времена, предшествовавшие монгольскому вторжению 1237 года. Это убедительно доказали раскопки, проведенные в 2015 и 2016 годах», — говорится в сообщении, опубликованном в группе Рязанской археологической экспедиции «ВКонтакте».

В настоящее время у театра уже нашли предметы времен сведневековья: части глиняных сосудов, осколки женских стеклянных браслетов XII—XIV вв.еков. Кроме того, археологи обнаружили стеклянную бутылку XIX — начала XX века для минеральной воды.

Исследования около театра продлятся около двух недель.


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