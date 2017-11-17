На раскопках около Театра на Соборной нашли предметы средневековья. Фото

Экспедиция института археологии Российской академии наук начала раскопки на месте будущей пристройки к Театру на Соборной.
«Этот участок исторического центра города был заселен во времена, предшествовавшие монгольскому вторжению 1237 года. Это убедительно доказали раскопки, проведенные в 2015 и 2016 годах», — говорится в сообщении, опубликованном в
В настоящее время у театра уже нашли предметы времен сведневековья: части глиняных сосудов, осколки женских стеклянных браслетов
Исследования около театра продлятся около двух недель.