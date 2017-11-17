Матери погибшего в ДТП в Приокском ребенка требуется помощь

Анастасии Харченко, сын которой погиб в ДТП в Приокском, требуется помощь. Об этом RZN.info сообщил отец рязанки.
Авария произошла в конце январе около бассейна «Чайка». Hyundai Solaris
Девушке диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб легких, перелом таза, лопатки, плеча и голени.
Рязанка прошла длительное
Накануне Харченко отказали в получении инвалидности. По результатам медико-социальной экспертизы ей порекомендовали продолжить курс лечебно-воспитательных мероприятий.
Для оказания помощи можно перечислить средства на карту Сбербанка: 22 02 20 02 93 20 74 01.