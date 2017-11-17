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13:52, 17 ноября 2017 289
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Матери погибшего в ДТП в Приокском ребенка требуется помощь

Матери погибшего в ДТП в Приокском ребенка требуется помощь

Анастасии Харченко, сын которой погиб в ДТП в Приокском, требуется помощь. Об этом RZN.info сообщил отец рязанки.

Авария произошла в конце январе около бассейна «Чайка». Hyundai Solaris сбил девушку с ребенком, трехлетний мальчик погиб на месте аварии. Водитель иномарки оказался полицейским.

Девушке диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб легких, перелом таза, лопатки, плеча и голени.

Рязанка прошла длительное лечение в ОКБ и реабилитацию. В настоящее время она с трудом передвигается и пропускает судебные заседания над экс-полицейским.

Накануне Харченко отказали в получении инвалидности. По результатам медико-социальной экспертизы ей порекомендовали продолжить курс лечебно-воспитательных мероприятий.

Для оказания помощи можно перечислить средства на карту Сбербанка: 22 02 20 02 93 20 74 01.


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