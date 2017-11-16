В Рязанской области предложили построить мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщил
Согласно новой территориальной схеме обращения с твердыми бытовыми отходами, утвержденной губернатором, предлагается строительство одного мусороперерабатывающего предприятия, семи мусоросортировочных предприятий, двух полигонов ТБО, устройство контейнерных площадок, внедрение раздельного сбора ТКО и опасных отходов.
В сообщении говорится, что схема учитывает все источники образования отходов на территории региона, объекты по их обезвреживанию, утилизации, доставку к разрешенным местам размещения.
По данным правительства региона, каждый год на территории Рязанской области образуется более 528 тысяч тонн ТБО. В настоящее время в регионе действуют 27 официальных свалок. Вывозом мусора занимаются 97 организаций. Согласно новой схеме, в области будет действовать один региональный оператор по обращению с ТБО.