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18:41, 16 ноября 2017 996
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Полиция опровергла информацию о появлении педофила в Рязани

Полиция опровергла информацию о появлении педофила в Рязани

Полиция опровергла информацию о случаях педофилии в Рязани. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка заявили, что информация в соцсетях о неоднократных случаях приставания на улицах взрослых к детям не имеет реального подтверждения.

«За прошедший месяц в правоохранительные органы поступило лишь единичное обращение по ситуации, которую по ряду признаков можно отнести к этой категории, при этом никаких телесных повреждений у подростка не зафиксировано. По данному обращению проводится проверка», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября в соцсетях появилась информация о мужчине, который предлагал детям пойти с ним за деньги конфеты. Очевидцы сообщали, что в первый раз его заметили в Канищеве, затем у школы №48 в Приокском. Затем в соцсетях сообщили об изнасиловании мальчика на территории детского сада, однако в Следственном комитете эту информацию опровергли.


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5 часов назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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