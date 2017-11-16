Полиция опровергла информацию о появлении педофила в Рязани

Полиция опровергла информацию о случаях педофилии в Рязани. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального УМВД.
Стражи порядка заявили, что информация в соцсетях о неоднократных случаях приставания на улицах взрослых к детям не имеет реального подтверждения.
«За прошедший месяц в правоохранительные органы поступило лишь единичное обращение по ситуации, которую по ряду признаков можно отнести к этой категории, при этом никаких телесных повреждений у подростка не зафиксировано. По данному обращению проводится проверка», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале ноября в соцсетях появилась информация о мужчине, который предлагал детям пойти с ним за деньги конфеты. Очевидцы сообщали, что в первый раз его