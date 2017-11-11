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15:13, 11 ноября 2017 1 734
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В Канищеве изнасиловали мальчика — соцести 1

В Канищеве изнасиловали мальчика — соцести

В Канищеве изнасиловали мальчика. Об этом сообщила пользователь соцсети «Одноклассники». По информации женщины, мальчик находится в ОКБ. НА него напали в четверг, 9 ноября.

Как сообщили пользователи, подозрительного мужчину видели на территории детского сада №151.

«У нас на территории 151-го детского сада два дня подряд „шарился“ в кустах непонятный мужик и завлекал детей фонариком. Так родителям 11 группы сообщила вчера заведущая», — написала рязанка.

«Информацию мне передали родители 11 группы. Заведующая объясняла необходимость охраны, от которой родители отказались, в пример привела данный случай, добавив, что у нас очень неспокойно-криминальный район. Родители спрашивали, почему бездействовала охрана, почему не вызвали наряд? В ответ получили, что администрация детского сада решила подождать третий день и, если мужчина пришел бы еще раз, они приняли бы меры», — добавила женщина.

Пользователи начали активно обсуждать ситуацию, и одна из них сообщила об изнасиловании.

Официальной информации о произошедшем нет.

Ранее сообщалось, что «подозрительного мужчину», разыскиваемого в Рязани, заметили у школы №48 в Приокском.

Напомним, в первый раз мужчину заметили в Канищеве. Очевидцы рассказывали, что он подходил к детям и звал их с собой за деньги и конфеты. Полиция разыскивает неизвестного. Позже появился фоторобот мужчины.


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