В Канищеве изнасиловали мальчика. Об этом сообщила пользователь соцсети «Одноклассники». По информации женщины, мальчик находится в ОКБ. НА него напали в четверг, 9 ноября.
Как сообщили пользователи, подозрительного мужчину видели на территории детского сада №151.
«У нас на территории 151-го детского сада два дня подряд „шарился“ в кустах непонятный мужик и завлекал детей фонариком. Так родителям 11 группы сообщила вчера заведущая», — написала рязанка.
«Информацию мне передали родители 11 группы. Заведующая объясняла необходимость охраны, от которой родители отказались, в пример привела данный случай, добавив, что у нас очень неспокойно-криминальный район. Родители спрашивали, почему бездействовала охрана, почему не вызвали наряд? В ответ получили, что администрация детского сада решила подождать третий день и, если мужчина пришел бы еще раз, они приняли бы меры», — добавила женщина.
Пользователи начали активно обсуждать ситуацию, и одна из них сообщила об изнасиловании.
Официальной информации о произошедшем нет.
Ранее сообщалось, что «подозрительного мужчину»,
Напомним, в первый раз мужчину