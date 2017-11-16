Комитет гордумы одобрил изменения в генплане для строительства детского сада в Кальном

Комитет Рязанской городской думы по муниципальной собственности и земельным вопросам одобрил изменения в генплане города для строительства детского сада в Кальном.
7 780 квадратных метров около Муромского шоссе планируют перевести из зоны городских парков, скверов, бульваров в общественно-жилую для строительства детского сада на 224 места. Учреждение со своей котельной и лифтом для колясочников рассчитано на десять групп, в том числе ясли. Строительство оплатят из регионального и федерального бюджетов.
Ранее изменения