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20:29, 16 ноября 2017 282
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Комитет гордумы одобрил изменения в генплане для строительства детского сада в Кальном

Комитет гордумы одобрил изменения в генплане для строительства детского сада в Кальном

Комитет Рязанской городской думы по муниципальной собственности и земельным вопросам одобрил изменения в генплане города для строительства детского сада в Кальном.

7 780 квадратных метров около Муромского шоссе планируют перевести из зоны городских парков, скверов, бульваров в общественно-жилую для строительства детского сада на 224 места. Учреждение со своей котельной и лифтом для колясочников рассчитано на десять групп, в том числе ясли. Строительство оплатят из регионального и федерального бюджетов.

Ранее изменения одобрила комиссия по слушаниям. Сами слушания прошли 12 сентября, оба участника поддержали проект.


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Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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