Комиссия по слушаниям одобрила «Мамин сквер» и новую школу в Горроще

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру согласовать изменения в Генплане города, касающиеся сквера в Песочне и новой школы в Горроще. Заключения официально опубликованы в четверг, 16 ноября.
Участок в 3 818 квадратных метров на перекрестке Васильевской улицы и Васильевского проезда переведут в зону городских парков из зоны многоэтажного жилья. Уже сейчас там
Земельный участок площадью 26 961 квадратный метр, расположенный на улице Полетаева № 14 перведут к единой зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Сами
Окончательное решение по изменению Генплана примет городская дума.