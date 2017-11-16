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13:06, 16 ноября 2017 316
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Комиссия по слушаниям одобрила «Мамин сквер» и новую школу в Горроще

Комиссия по слушаниям одобрила «Мамин сквер» и новую школу в Горроще

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру согласовать изменения в Генплане города, касающиеся сквера в Песочне и новой школы в Горроще. Заключения официально опубликованы в четверг, 16 ноября.

Участок в 3 818 квадратных метров на перекрестке Васильевской улицы и Васильевского проезда переведут в зону городских парков из зоны многоэтажного жилья. Уже сейчас там расположен «Мамин сквер», который открылся в августе. Слушания прошли 9 ноября, пять участников поддержали изменения.

Земельный участок площадью 26 961 квадратный метр, расположенный на улице Полетаева № 14 перведут к единой зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Сами слушания не заинтересовали рязанцев. Новая школа рассчитана на 1100 мест, в 44 класса планирую зачислить по 25 человек. Во дворе появится спортплощадка.

Окончательное решение по изменению Генплана примет городская дума.


© RZN.info

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