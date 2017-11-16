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17:13, 16 ноября 2017 1 087
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Более 600 тысяч рязанцев получат «письма счастья» из налоговой

Более 600 тысяч рязанцев получат «письма счастья» из налоговой

Более 600 тысяч рязанцев получат «письма счастья». Цифры озвучили на пресс-конференции в налоговой службе в четверг, 16 ноября.

Налоговые уведомления отправлены 642 тысячам жителей региона. Оплатить имущественный налог необходимо до 1 декабря.

«За незаконное уклонение от уплата налога будут начислены пени за каждый день просрочки, также задолжность может быть взыскана принудительно за счет имущества должника. Возможно и ограничение права на выезд из России» — рассказала начальник отдела работы с налогоплательщикам УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова.

В управлении также напомнили, что кроме банка налог можно оплатить онлайн в личном кабинете на сайте налоговой.


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