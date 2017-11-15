Рязанца осудят за убийство женщины, помешавшей краже картофеля

Жителя Ермишинского района осудят за убийство свидетеля. Об этом сообщил
Преступление произошло 28 марта 2017 года в деревне Узково. По версии следствия, брат и сестра решили украсть картошку из соседского дома. Когда они были внутри, в жилище зашла родственница хозяйки дома.
«Поняв, что женщина узнала их и может сообщить в полицию, девушка убежала, а молодой человек с целью скрыть совершенное им и его сестрой преступление нанес твердым тупым предметом множественные удары по голове потерпевшей», — говорится в сообщении. Женщина скончалась на месте, ее тело через некоторое время нашли в подполе дома.
20-летний житель Ермишинского района предстанет перед судом за убийство с целью скрыть другое преступление (пункт «к» части 2 статьи 105 УК РФ).
Его 29-летнюю сестру будут судить за покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище (части 3 статьи 30, пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ).