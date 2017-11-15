Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:07, 15 ноября 2017 347
 0    0

Рязанца осудят за убийство женщины, помешавшей краже картофеля

Рязанца осудят за убийство женщины, помешавшей краже картофеля

Жителя Ермишинского района осудят за убийство свидетеля. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

Преступление произошло 28 марта 2017 года в деревне Узково. По версии следствия, брат и сестра решили украсть картошку из соседского дома. Когда они были внутри, в жилище зашла родственница хозяйки дома.

«Поняв, что женщина узнала их и может сообщить в полицию, девушка убежала, а молодой человек с целью скрыть совершенное им и его сестрой преступление нанес твердым тупым предметом множественные удары по голове потерпевшей», — говорится в сообщении. Женщина скончалась на месте, ее тело через некоторое время нашли в подполе дома.

20-летний житель Ермишинского района предстанет перед судом за убийство с целью скрыть другое преступление (пункт «к» части 2 статьи 105 УК РФ).

Его 29-летнюю сестру будут судить за покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище (части 3 статьи 30, пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ).


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:07, 15 ноября 2017
Рязанца осудят за убийство женщины, помешавшей краже картофеля
13:00, 15 ноября 2017
В аварии с фурой в Златоусте погибло три человека
11:48, 15 ноября 2017
В Рязани водитель наехал на коляску с ребенком и сбежал 3
10:48, 15 ноября 2017
В Рязани пьяный пенсионер убил своего шурина из обреза
10:27, 15 ноября 2017
В Шиловской больнице умер новорожденный, возбуждено уголовное дело
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

Для того, чтобы люди получали удовольствие от каждого дня, прожитого в доме, «Мармакс» продумал все до мелочей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 71 149
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 13
16:47, 13 ноября 2017 47 076
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 34 128
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 25 366
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 24 570
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
Все новости
Форум