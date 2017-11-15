В Рязанской области зафиксировали три случая бешенства животных

В среду, 15 ноября, областное правительство опубликовало проекты постановлений губернатора о карантинах в селе Студенки и деревене Чернышевка Александро-Невского района и селе Агломазово в Сасовского района. Ограничительные меры продлятся до 14 января 2018 года.
Угрожаемыми зонами объявили населенные пункты целиком. Во время карантина оттуда нельзя будет вывозить кошек и собак.
Ветеринары продезинфицируют очаги заболевания (дома и дворы), привьют зверей в селах и напомнят жителям правила их содержания.
Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг друга. Больных зверей усыпят.