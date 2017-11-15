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18:36, 15 ноября 2017 570
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В Рязанской области зафиксировали три случая бешенства животных

В Рязанской области зафиксировали три случая бешенства животных

В среду, 15 ноября, областное правительство опубликовало проекты постановлений губернатора о карантинах в селе Студенки и деревене Чернышевка Александро-Невского района и селе Агломазово в Сасовского района. Ограничительные меры продлятся до 14 января 2018 года.

Угрожаемыми зонами объявили населенные пункты целиком. Во время карантина оттуда нельзя будет вывозить кошек и собак.

Ветеринары продезинфицируют очаги заболевания (дома и дворы), привьют зверей в селах и напомнят жителям правила их содержания.

Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг друга. Больных зверей усыпят.


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