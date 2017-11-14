Жители Горрощи не пришли на слушания по строительству новой школы, которые состоялись вечером в понедельник, 13 ноября. Члены комиссии признали строительство учебного заведения обоснованным.
Проект нового здания готов, завершить работы планируют уже в 2018 году. Школа появится на месте интерната №1 (улица Полетаева, 14). Сейчас в нем не ведется обучение, здание находится в аварийном состоянии.
На строительство выделили 998 миллионов рублей. Школа рассчитана на 1100 мест, в 44 класса планирую зачислить по 25 человек. Во дворе появится спортплощадка.