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9:43, 14 ноября 2017 519
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Жители Горрощи не пришли на слушания по строительству новой школы

Жители Горрощи не пришли на слушания по строительству новой школы

Жители Горрощи не пришли на слушания по строительству новой школы, которые состоялись вечером в понедельник, 13 ноября. Члены комиссии признали строительство учебного заведения обоснованным.

Проект нового здания готов, завершить работы планируют уже в 2018 году. Школа появится на месте интерната №1 (улица Полетаева, 14). Сейчас в нем не ведется обучение, здание находится в аварийном состоянии.

На строительство выделили 998 миллионов рублей. Школа рассчитана на 1100 мест, в 44 класса планирую зачислить по 25 человек. Во дворе появится спортплощадка.


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