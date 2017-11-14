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16:25, 14 ноября 2017 309
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Пользователи RZN.info выбрали «Мисс интернет» рязанского конкурса красоты

Пользователи RZN.info выбрали «Мисс интернет» рязанского конкурса красоты

Пользователи RZN.info выбрали «Мисс интернет» конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Титул и специальный приз от RZN.info получит 19-летняя Арина Цуцарова.

Результаты двух ее ближайших соперниц организаторы аннулировали за использование сервисов, позволяющих искусственно увеличивать количество голосов.

Всего за титул боролись 18 девушек в возрасте от 15 до 25 лет. Голосование шло с 1 ноября на главной странице RZN.info.

Следующий этап интернет-голосования стартует 15 ноября и так же продлится две недели. В нем участницы разыграют титул «Миссис интернет».

Сам конкурс пройдет 1 декабря в клубе DEEP. Гостей ждут показы дизайнерских коллекций одежды, дефиле в купальниках и творческие номера, а также выступление певицы и артистки Татьяны Тузовой. Начало в 20:00.


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