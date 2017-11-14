Пользователи RZN.info выбрали «Мисс интернет» рязанского конкурса красоты

Пользователи RZN.info выбрали «Мисс интернет» конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Титул и специальный приз от RZN.info получит 19-летняя Арина Цуцарова.
Результаты двух ее ближайших соперниц организаторы аннулировали за использование сервисов, позволяющих искусственно увеличивать количество голосов.
Всего за титул
Следующий этап интернет-голосования стартует 15 ноября и так же продлится две недели. В нем участницы разыграют титул «Миссис интернет».
Сам конкурс пройдет 1 декабря в клубе DEEP. Гостей ждут показы дизайнерских коллекций одежды, дефиле в купальниках и творческие номера, а также выступление певицы и артистки Татьяны Тузовой. Начало в 20:00.