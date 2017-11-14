На фестивале спектаклей о любви в Рязани итальянцы покажут черную клоунаду

С 20 по 26 ноября в Рязанском театре драмы состоится II международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». Об этом сообщила
Участвуют коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Италии и Германии. (Спектакли на иностранных языках покажут с субтитрами).
Фестиваль откроется 20 ноября в 19:00 совместной постановкой Рязанского театра драмы и театра имени Вольфганга Борхерта из Германии «Сердца и ножи» (16+).
Во вторник, 21 ноября, Санкт-Петербургский театр «Суббота» покажет комедию #ПРОЩАЙИЮНЬ (16+).
В среду, 22 ноября, Московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина представит спектакль «Ваш Чехов» (12+).
В четверг, 23 ноября театральный центр «СТАНИСЛАВСКИЙ» покажет чехонте-комедию в одном действии «Чеховские женщины» (12+).
В пятницу, 24 ноября Театр Луизы Гуарро (Неаполь, Италия) покажет спектакль «IL RE RIDE» («Король ухмыляется») (16+) в стилистике черной клоунады.
В субботу, 25 ноября драматический театр «На Литейном» (Санкт-Петербург) покажет спектакль «Отцы и сыновья» (12+).
В воскресенье, 26 ноября фестиваль закроет Пермский театр драмы спектаклем по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба» (12+).