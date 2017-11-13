В беседе с корреспондентом RZN.info врио мэра Рязани Сергей Карабасов рассказал о причинах переезда из столицы и детстве, проведенном в поселке Ласково.
«Я уже шесть лет работаю здесь, но Рязань стала моим родным городом гораздо раньше. Это город моего детства, моя малая родина», — отметил политик. Он рассказал, что в 1958 году его бабушка купила дом в Ласкове.
«С тех пор вся семья собиралась там каждый год. Сами представьте — пронизанная солнцем изба, детский смех, уютные чаепития. Запах Мещеры, соснового бора и теплого песка у лесного озера. Все это — запах моего детства, мое бесценное воспоминание. С первого года жизни родители привозили меня на летний отдых в бабушкин дом, и позже поездка в Рязанскую область стала не просто привычкой или традицией, а необходимостью», — отметил врио мэра.
Карабасов рассказал, что именно в Рязани его когда-то крестили. Произошло это в 1991 году в Борисо-Глебском соборе, а спустя 21 год в том же храме крестили его сына.
«В Рязанской области похоронены мои предки, близкие родственники. Переезд в Рязань — осознанный выбор моей семьи. Мы с супругой покидали столицу, понимая, что едем домой, туда, где наш сын будет иметь возможность обрести свои собственные прекрасные воспоминания детства», — подытожил градоначальник.