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18:02, 13 ноября 2017 1 291
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«Рязань стала моим родным городом» — Карабасов

«Рязань стала моим родным городом» — Карабасов

В беседе с корреспондентом RZN.info врио мэра Рязани Сергей Карабасов рассказал о причинах переезда из столицы и детстве, проведенном в поселке Ласково.

«Я уже шесть лет работаю здесь, но Рязань стала моим родным городом гораздо раньше. Это город моего детства, моя малая родина», — отметил политик. Он рассказал, что в 1958 году его бабушка купила дом в Ласкове.

«С тех пор вся семья собиралась там каждый год. Сами представьте — пронизанная солнцем изба, детский смех, уютные чаепития. Запах Мещеры, соснового бора и теплого песка у лесного озера. Все это — запах моего детства, мое бесценное воспоминание. С первого года жизни родители привозили меня на летний отдых в бабушкин дом, и позже поездка в Рязанскую область стала не просто привычкой или традицией, а необходимостью», — отметил врио мэра.

Карабасов рассказал, что именно в Рязани его когда-то крестили. Произошло это в 1991 году в Борисо-Глебском соборе, а спустя 21 год в том же храме крестили его сына.

«В Рязанской области похоронены мои предки, близкие родственники. Переезд в Рязань — осознанный выбор моей семьи. Мы с супругой покидали столицу, понимая, что едем домой, туда, где наш сын будет иметь возможность обрести свои собственные прекрасные воспоминания детства», — подытожил градоначальник.


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