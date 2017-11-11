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21:23, 11 ноября 2017 172
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В Перми продавщица шаурмы отравила более 30 человек

В Перми продавщица шаурмы отравила более 30 человек

В Перми 32-летняя гражданка Республики Кыргызстан отравила 34 человека, в том числе восьмерых детей. Женщина готовила и продавала шаурму и самсу, сообщила пресс-служба местного суда.

Установлено, что с 2015 по 2016 год иностранка работала в киоске, где не было водопровода и канализации. Продукты она покупала в соседнем магазине, а кухонный инвентарь ополаскивала в тазах водой из бутылок. Кроме того, женщина не имела разрешения на работу и санкнижку.

В результате пострадали 34 человека, всем им поставили диагноз — сальмонеллез.

Подсудимую признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и приговорили к 300 часам обязательных работ. С нее также взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевших.


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