В Рязанской области убрали более ста свалок

Активисты убрали 111 свалок из 257 в Рязанской области, отмеченных на интерактивной
Во вторник, 7 ноября, активисты ОНФ вместе с жителями деревни Острая Лука Спасского района убрали несанкционированную свалку в центре поселка.
«На данный момент села Огородниково, Троица, Собчаково, Острая Лука и Красильниково Спасского района находятся на грани экологической катастрофы», — отметили в сообщении. Свалки образуются возле дорог, на выездах и въездах в поселки. Только в районе этих сел отмечено 15 мест накопления мусора.
В сообщении также отметили, что Спасский район является одним из наиболее проблемных районов по работе в рамках проекта «Генеральная уборка/Карта свалок».
Фото пресс-службы ОНФ