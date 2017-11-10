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8:22, 10 ноября 2017 274
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В Рязанской области убрали более ста свалок

В Рязанской области убрали более ста свалок

Активисты убрали 111 свалок из 257 в Рязанской области, отмеченных на интерактивной карте. Об этом сообщила пресс-служба регионального Общероссийского народного фронта.

Во вторник, 7 ноября, активисты ОНФ вместе с жителями деревни Острая Лука Спасского района убрали несанкционированную свалку в центре поселка.

«На данный момент села Огородниково, Троица, Собчаково, Острая Лука и Красильниково Спасского района находятся на грани экологической катастрофы», — отметили в сообщении. Свалки образуются возле дорог, на выездах и въездах в поселки. Только в районе этих сел отмечено 15 мест накопления мусора.

В сообщении также отметили, что Спасский район является одним из наиболее проблемных районов по работе в рамках проекта «Генеральная уборка/Карта свалок».

Фото пресс-службы ОНФ


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