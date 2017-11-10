Холдинг «Инвест» модернизирует свою электронную торговую площадку

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Рязанская финансово-промышленная компания «Инвест» решила модернизировать систему закупок на своей электронной торговой площадке http://tender.fpkinvest.ru. Для этого запустили тематическое исследование, сообщили RZN.info в пресс-службе организации в четверг, 9 ноября.
Участникам торгов предложили пройти анонимный онлайн-опрос. Цель опроса — выяснить, с какими проблемами столкнулись поставщики при использовании площадки, насколько она удобна, довольны ли они службой поддержки.
«Инвест» — управляющая компания крупнейшего производственно-коммерческого холдинга Рязани, в который входит более 20 многопрофильных организаций, в том числе ГК «Русская кожа», ГК «Барс», ГК «ТОЧИНВЕСТ», ГК «Теплоприбор», — отметили в пресс-службе. Ежемесячно проводится порядка 30 торгов в среднем на 44 млн рублей. Чаще всего размещаются заказы на строительно-монтажные работы, а также услуги по изготовлению полиграфической и сувенирной продукции, закупку материалов, оборудования.
При выборе поставщиков «Инвест» учитывает качество, экологичность и безопасность товаров, работ и услуг.