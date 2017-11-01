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8:49, 1 ноября 2017 423
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В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров

В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров

В среду, 1 ноября, в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров для захода на заблокированные интернет-ресурсы, сообщает «РИА Новости».

Документ в июле подписал Владимир Путин. Согласно нему, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов обязаны блокировать доступ к ресурсам, попавшим в «черный список» Роскомнадзора. В противном случае могут заблокировать их самих.

Операторы поисковиков, в свою очередь, должны отключить показ ссылок на заблокированные ресурсы.

По данным Роскомнадзора, на постоянной основе уже заблокировали около 86 тысяч сайтов. На большинстве из этих ресурсов (81,5 тысячи) публиковали сведения о детской порнографии, наркотиках, самоубийствах, онлайн-казино, взрывчатых веществах. При этом «пиратских ресурсов» в списке всего 1,8 тысячи. Блокировки, по словам главы ведомства Александра Жарова, обходят не более 7-10% россиян.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявлял, что закон о запрете анонимайзеров невозможно реализовать.


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