В среду, 1 ноября, в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров для захода на заблокированные интернет-ресурсы, сообщает «
Документ в июле
Операторы поисковиков, в свою очередь, должны отключить показ ссылок на заблокированные ресурсы.
По данным Роскомнадзора, на постоянной основе уже заблокировали около 86 тысяч сайтов. На большинстве из этих ресурсов (81,5 тысячи) публиковали сведения о детской порнографии, наркотиках, самоубийствах, онлайн-казино, взрывчатых веществах. При этом «пиратских ресурсов» в списке всего 1,8 тысячи. Блокировки, по словам главы ведомства Александра Жарова, обходят не более 7-10% россиян.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявлял, что закон о запрете анонимайзеров невозможно реализовать.