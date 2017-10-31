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21:23, 31 октября 2017 151
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Японская фирма добавила шесть выходных некурящим сотрудникам

Японская фирма добавила шесть выходных некурящим сотрудникам

Японской фирмы Piala Inc добавила шесть выходных своим некурящим сотрудникам. Об этом со ссылкой на газету Independent сообщает телеканал «360».

По словам руководства организации, дополнительные выходные — компенсация того времени, которую курильщики берут на перерывы. Так как компания находится на 29 этаже, то в среднем один перекур занимает около 15 минут.

Известно, что с инициативой выступил один из некурящих сотрудников фирмы. Он заявил, что работает больше, по сравнению с его курящими коллегами. Директор компании прислушался и решил компенсировать время сотрудникам, которые не прерывали работу.


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