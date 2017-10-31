Японская фирма добавила шесть выходных некурящим сотрудникам

Японской фирмы Piala Inc добавила шесть выходных своим некурящим сотрудникам. Об этом со ссылкой на газету Independent сообщает телеканал «
По словам руководства организации, дополнительные выходные — компенсация того времени, которую курильщики берут на перерывы. Так как компания находится на 29 этаже, то в среднем один перекур занимает около 15 минут.
Известно, что с инициативой выступил один из некурящих сотрудников фирмы. Он заявил, что работает больше, по сравнению с его курящими коллегами. Директор компании прислушался и решил компенсировать время сотрудникам, которые не прерывали работу.