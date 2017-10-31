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21:01, 31 октября 2017 467
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В Турции предложили отменить систему «все включено»

В Турции предложили отменить систему «все включено»

Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен предложил отказаться от системы «все включено» для приезжающих в страну туристов. Об этом со ссылкой на Travel Russian News пишет «Российская газета».

По расчетам экспертов Конфедерации, такой шаг «будет способствовать развитию ремесленного бизнеса, оживлению торговли» и в итоге повысит доходы страны от туризма.

«Если мы ликвидируем систему all inclusive, туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам», — аргументировал Паландокен. По его словам, особенно это касается туристов из России и Германии, которые чаще других пользуются этой системой и «видят страну только по пути из аэропорта в отель и обратно».

При этом известно, что российские эксперты пока никак не прокомментировали предложение отмены all inclusive.


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