В Турции предложили отменить систему «все включено»

Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен предложил отказаться от системы «все включено» для приезжающих в страну туристов. Об этом со ссылкой на Travel Russian News пишет «
По расчетам экспертов Конфедерации, такой шаг «будет способствовать развитию ремесленного бизнеса, оживлению торговли» и в итоге повысит доходы страны от туризма.
«Если мы ликвидируем систему all inclusive, туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам», — аргументировал Паландокен. По его словам, особенно это касается туристов из России и Германии, которые чаще других пользуются этой системой и «видят страну только по пути из аэропорта в отель и обратно».
При этом известно, что российские эксперты пока никак не прокомментировали предложение отмены all inclusive.