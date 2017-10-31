В Москве эвакуировали Киевский вокзал из-за похожего на гранату предмета

На Киевском вокзале нашли предмет, похожий на гранату. Здание эвакуировали, передает
«После обнаружения подозрительного предмета было принято решение о проведении эвакуации», — сказал собеседник агентства.
Всего из здания вокзала эвакуировали около 300 человек.
На месте происшествия работают оперативные службы.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО агентству подтвердили, что на территории Киевского вокзала обнаружили бесхозный предмет.
«Обнаружен бесхозный предмет, проводится проверка», — отметили в пресс-службе