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12:27, 31 октября 2017 155
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В Москве эвакуировали Киевский вокзал из-за похожего на гранату предмета

В Москве эвакуировали Киевский вокзал из-за похожего на гранату предмета

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

На Киевском вокзале нашли предмет, похожий на гранату. Здание эвакуировали, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После обнаружения подозрительного предмета было принято решение о проведении эвакуации», — сказал собеседник агентства.

Всего из здания вокзала эвакуировали около 300 человек.

На месте происшествия работают оперативные службы.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО агентству подтвердили, что на территории Киевского вокзала обнаружили бесхозный предмет.

«Обнаружен бесхозный предмет, проводится проверка», — отметили в пресс-службе


© RZN.info

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