Учительницу из Санкт-Петербурга уволили за надпись на лбу второклассника

Учительницу петербургской школы №684 уволили за то, что она написала на лбу второклассника слово «дурак». Об этом со ссылкой на прокуратуру передает «
Ранее СМИ сообщали, что дети рисовали маркером на руках «татуировки» и не реагировали на замечания учительницы. Поэтому она и написала на лбу восьмилетнего мальчика «дурак».
После этого женщину уволили за «совершение аморального поступка», а административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление) рассмотрел мировой суд. В результате учительницу оштрафовали на тысячу рублей.