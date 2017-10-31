Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:35, 31 октября 2017 124
 0    0

Учительницу из Санкт-Петербурга уволили за надпись на лбу второклассника

Учительницу из Санкт-Петербурга уволили за надпись на лбу второклассника

Учительницу петербургской школы №684 уволили за то, что она написала на лбу второклассника слово «дурак». Об этом со ссылкой на прокуратуру передает «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что дети рисовали маркером на руках «татуировки» и не реагировали на замечания учительницы. Поэтому она и написала на лбу восьмилетнего мальчика «дурак».

После этого женщину уволили за «совершение аморального поступка», а административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление) рассмотрел мировой суд. В результате учительницу оштрафовали на тысячу рублей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:35, 31 октября 2017
Учительницу из Санкт-Петербурга уволили за надпись на лбу второклассника
21:23, 31 октября 2017
Японская фирма добавила шесть выходных некурящим сотрудникам
20:18, 31 октября 2017
Узнику концлагерей из Касимова приходится жить в каморке. Видео
19:26, 31 октября 2017
Татьяна Пыжонкова стала директором «Олимпийского» 1
17:53, 31 октября 2017
Дольщики рассказали о затянувшимся строительстве многоэтажки в Горроще
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
12 часов назад
Потому что Пастернак. В Рязани представили новую марку мебельных фасадов

Потому что Пастернак. В Рязани представили новую марку мебельных фасадов

Новый бренд запустила компания, работающая на рынке уже 17 лет и получившая за это время большой опыт и авторитет.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:50, 23 октября 2017 26 868
В центре Рязани перевернулась маршрутка с пассажирами
17:49, 25 октября 2017 24 223
В Сасовском районе Любимов сел за руль трактора стоимостью 29 миллионов 3
13:30, 22 октября 2017 20 804
Американские эксперты назвали самые ненадежные автомобили 2
13:28, 21 октября 2017 19 244
Северную окружную перекрыли из-за массовой аварии. Фото
13:28, 31 октября 2017 16 264
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 1
Все новости
Голосования

У вас есть действующий договор на обслуживание газового оборудования (плиты, котла) в квартире, доме?

Окончание опроса: 8.11.2017
Архив голосований
Форум