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8:55, 31 октября 2017 208
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Судебные приставы смогут самостоятельно задерживать алиментщиков

Судебные приставы смогут самостоятельно задерживать алиментщиков

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Судебные приставы смогут самостоятельно задерживать алиментщиков. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) смогут самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола недобросовестных алиментщиков.

Мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей в течение двух месяцев и более.

Ранее приставы не могли применять подобные меры к должникам и обращались для этого к полицейским, что усложняло процесс взыскания алиментов и создавало дополнительную нагрузку на органы внутренних дел.


© RZN.info

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