Судебные приставы смогут самостоятельно задерживать алиментщиков. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
Теперь сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) смогут самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола недобросовестных алиментщиков.
Мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей в течение двух месяцев и более.
Ранее приставы не могли применять подобные меры к должникам и обращались для этого к полицейским, что усложняло процесс взыскания алиментов и создавало дополнительную нагрузку на органы внутренних дел.