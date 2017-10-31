Путин подписал закон о повышении штрафов за непропуск пешеходов

Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для водителей, не пропустивших пешеходов и велосипедистов на «зебре». Теперь сумма увеличится с 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей, пишут «
По данным межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» за 2016 год по вине самих пешеходов произошло лишь 12% ДТП на переходах.
5 октября правительство добрило законопроект о «народных инспекторах» на дорогах, который позволит принимать в качестве официального доказательства видеозаписи нарушений правил дорожного движения, сделанные гражданами.
Напомним, в начале октября Госдума в третьем чтении