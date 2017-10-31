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19:52, 31 октября 2017 206
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Медведев утвердил появление «вафельной» разметки на российских дорогах

Медведев утвердил появление «вафельной» разметки на российских дорогах

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в ПДД внесут «значительные изменения». Об этом премьер-министр заявил на совещании с вице-премьерами в Горках, передает РБК.

Речь идет о специальной дорожной разметке «зона перекрестка». Правило о ней, по мнению Медведева, «призвано навести порядок» на дорогах с пересекающимися транспортными потоками, на которых часто образуются заторы, «возникающие далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения».

Отмечается также, что нововведение призвано «повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения на перекрестках». Ранее сообщалось, что эксперимент с «вафельной» разметкой прошел в Москве и других регионах. Теперь она должна появиться во всех городах России. Напомним, водителей, которые не рассчитают скорость потока и заедут на разметку, будут штрафовать.

Фото с сайта Авторадио


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