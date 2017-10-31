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9:15, 31 октября 2017 199
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iPhone SE назвали самым продаваемым смартфоном в России

iPhone SE назвали самым продаваемым смартфоном в России

iPhone SE с памятью 32 Гб, обогнав Samsung Galaxy J1, стал самым продаваемым смартфоном в России. Данные подтвердили сотрудник одного из ритейлеров и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, пишут «Ведомости».

Samsung Galaxy J1 находился на первом месте с февраля этого года. Почти весь 2016 год самым продаваемым называли iPhone 5s. По данным партнера производителей электроники, в июле, августе и сентябре 2017 года в России продали 120 тысяч, 124 тысячи и 119 тысяч iPhone SE, а Samsung Galaxy J1- 126 тысяч, 104 тысячи и 90 тысяч соответственно.

Apple выпустила iPhone SE в 2016 году, но модификация с 32 Гб памяти появилась на рынке в марте этого года и стоила в интернет-магазине Apple 32 тысячи 990 рублей. Вскоре цена упала, и сейчас в розничных сетях iPhone SE стоит чуть менее 20 000 рублей, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group.

По мнению Муртазина и гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, спрос на гаджет вырос из-за снижения цены. По мнению Муртазина, недорогие аппараты, а не флагманы помогают Apple наращивать долю на российском рынке.

Из отчета партнера нескольких производителей следует, что в сентябре 2017 года Apple занимала почти 14% российского рынка смартфонов в штуках, годом ранее эта доля составляла 11,7%. По этому показателю Apple уступает своему конкуренту из Южной Кореи: в сентябре Samsung контролировал 26,6% рынка.


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