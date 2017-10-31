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15:58, 31 октября 2017 65
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Более 80 видов преступлений предложили считать «уголовными проступками»

Более 80 видов преступлений предложили считать «уголовными проступками»

Верховный суд России предложил считать проступками 80 видов уголовных преступлений. В связи с этим обвиняемых будут освобождать от наказания, передает «РИА Новости».

Уголовными проступками предлагают признать преступления небольшой тяжести, за «совершение которых закон не предусматривает наказание в виде лишения свободы».

«В настоящее время в Уголовном кодексе России насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тысяч человек. Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера», — сообщили в суде.

Освободить от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка смогут, если действия имеют «минимальный характер общественной опасности». Такую меру планируют применять только к совершившим проступок впервые.

Сообщается, что Верховный суд пришел к выводу, что в категорию «преступления небольшой тяжести» объединили деяния, которые существенно различаются по характеру общественной опасности.

«Действующий уголовный закон относит к одной и той же категории преступлений небольшой тяжести как деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет (например, кража, мошенничество, истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенные без отягчающих квалифицирующих обстоятельств), так и деяния, за которые вообще не предусмотрено лишение свободы (например, такие преступления в сфере экономической деятельности, как незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, совершенные без отягчающих квалифицирующих обстоятельств)», — указал суд.

Так, категории преступлений, которые существуют сейчас, не позволяют четко различать уголовную ответственность за преступления небольшой тяжести.

«Совершение любого из данных видов преступлений небольшой тяжести влечет в основном одни и те же правовые последствия, если иметь в виду давность уголовного преследования, погашение судимости, условно-досрочное освобождение от наказания. Очевидно, что отнесение к одной и той же категории преступлений деяний, существенно различающихся по общественной опасности, не согласуется с общеправовым принципом справедливости и принципом индивидуализации уголовной ответственности и наказания», — отметил Верховный суд.


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