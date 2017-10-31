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16:52, 31 октября 2017 345
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Анфиса Чехова заявила о намерении стать кандидатом в президенты

Анфиса Чехова заявила о намерении стать кандидатом в президенты

Анфиса Чехова заявила о намерении стать кандидатом в президенты. Условия для участия она опубликовала на своей странице в Instagram.

Телеведущая написала, что будет баллотироваться, если ее запись наберет 200 тысяч лайков. Обращение об участии в выборах Чеховой направила партия Добрых дел, которая предложила «отстаивать интересы народа на главных каналах российского телевидения».

«Я определенно, за то, что бы поставить россиянам прививку добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении и в очередях и в правительстве! И поскольку, руководитель партии, Андрей Кириллов, уверяет меня, что я могу собрать, как минимум, 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Instagram проверить, так ли это? 20% от миллиона — это 200 000. Так вот, если этот пост наберет 200 тысяч ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от партии Добрых дел», — написала Чехова.

Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О планах баллотироваться уже объявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, а также журналистка и правозащитник Екатерина Гордон.

Фото со страницы Чеховой Instagram


И меня в Президенты зовут🙈😂😂😂 ⠀ Я даже и не знала что в России есть партия Добрых дел. И я, конечно, разделяю их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров, но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь, и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде🙈🙊😂 ⠀ Но я, определённо, за то, что бы поставить россиянам прививку Добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении и в очередях и в правительстве! ⠀ И поскольку,руководитель партии Добрых Дел, Андрей Кириллов, уверят меня, что я могу собрать,как минимум, 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграм проверить, так ли это? 20% от миллиона - это 200 000. 🌷⠀🌷 Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел🙈😂😂😂 . . #чеховувпрезиденты #партиядобрыхдел #выборы2017 #выборывпрезиденты

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

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